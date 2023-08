Temptation Island | Vittoria e il tentatore Edoardo di nuovo insieme

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 20 agosto 2023)è appena terminato da qualche settimana, ma i protagonisti di quest’ultima edizione sono ancora le star del web in queste settimane. L’ultima novità riguarda proprio una delle fidanzate che hanno partecipato al programma. Si tratta di, che è stata vistaal suoEgidi è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di. Se all’inizio ha deciso di partecipare al programma per risolvere i problemi con il suo fidanzato Daniele, ha presto capito che in realtà le fratture nella loro relazione erano troppo profonde per essere colmate. Per questo motivo, i due si sono lasciati. Ma la bellasembra essere già caduta tra le braccia del suo ...