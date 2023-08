Tempesta di caldo rovente sull’Italia

(Di domenica 20 agosto 2023) Mai cosìin montagna: +2 sulla cima del Monte Bianco anche di notte, e 33 gradi a 1000 metri. Sono gli effetti dell’Heat Storm: ladicon massime oltre i 38 gradi per almeno 5 giorni su quasi tutto il Centro-Nord. Non si prevedono variazioni significative prima del 24-25 agosto. Ma l’ondata di calore potrebbe durare anche dopo. “Il– sottolinea Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it – sarà opprimente almeno fino a mercoledì 23 agosto con un lungo elenco di città che toccheranno i 39-40 gradi. Quasi tutte situate al Centro-Nord: Alessandria, Bolzano, Ferrara, Firenze, Pavia e Pistoia“. Ma anche Caserta e Oristano. Si arriverà a 37 gradi a Milano “dove però la temperatura percepita sarà di svariati gradi più alta“. Temperature a 40 gradi al Centro-Nord. Foto AnsaCado e afa senza tregua Il ...

Succede tutto in pochi giorni: "di" e crollo di 10 gradi Tra martedì e giovedì atteso il picco delcon punte previste di +39/+41 gradi tra Emilia e settori meridionali di ...Ma una vera e propriadiè attesa per la nuova settimana. Come segnala ilmeteo.it, da Lunedì 21 infatti il clima si farà sempre più rovente su gran parte del Paese. Si potranno ...approfondimento In arrivodisull'Italia, che cos'è e dove colpirà FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, 5 giorni da temperature record. Oggi bollino ...

Una sorta di ‘tempesta di caldo’ su gran parte dell’Italia, con temperature più alte di 3-4 gradi, è in arrivo entro lunedì 21 agosto. Il meteo indica questo: torniamo a sudare. La definizione ‘Heat S ...La tempesta tropicale Hilary sta portando forti piogge e raffiche di vento nel Sud della California e nel Sudovest, con possibili esiti catastrofici come ...