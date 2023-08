(Di domenica 20 agosto 2023) Da Conte, rivoluzionario in pochette, è legittimo aspettarsi di tutto, ma da altri attori politici, forse, uno se lo aspetterebbe meno

Da Conte, rivoluzionario in pochette, è legittimo aspettarsi di tutto, ma da altri attori politici, forse, uno se lo aspetterebbe meno'La mossa di Meloni diextraprofitti delle banche è stata corretta, perché con l'aumento dei tassi della Bce si sono creati, appunti, degli extraprofitti ed è stato giusta che in percentuale si aiutassero le ...Dopo la mossa di Giorgia Meloni diextraprofitti delle banche è arrivata la reazione di Forza Italia ed anche qualche primo passo per comporre il dissidio. Ma facciamo un passo indietro. ...

Tassare gli extraprofitti. Sì da chi non ti aspetti LA NAZIONE

Stupendo. È vero, gli introiti previsti derivanti dalla nuova tassa - che è stata criticata dalla Bce, pronta a mandarci una accigliata lettera di censura - sono stati dimezzati da quando è stata ...Con il blitz anti-banche per tassare i cosiddetti «extraprofitti», la premier Giorgia Meloni è riuscita ad entrare come un coltello nel burro nella confusione del centrosinistra. Perché quella misura, ...