Taranto | anziana sbalzata sull’asfalto da motociclista pirata | è grave

(Di domenica 20 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Undella strada ha travolto emente ferito un’. E’ accaduto nel centro dinelle scorse ore. La donna ha 80 anni ed è stata investita da una moto che l’ha fatta cadere con violenza. Ilè fuggito senza prestare soccorso alla vittima.Ora l’, che è di, è ricoverata in ospedale, in prognosi riservata, mentre sulle tracce del” sono i carabinieri del nucleo investigativo. Il gravissimo episodio è il secondo dello stesso tipo nel giro di pochi giorni a. La donna era in strada dopo una serata passata con alcuni familiari. Si accingeva ad attraversare insieme a loro quando è sbucata ...

La mamma lo aveva dato alla luce poco prima, nella casa dell'per cui lavorava come assistente domiciliare. Il bambino è stato portato all'ospedale die affidato alle cure del reparto ......che sabato scorso aveva abbandonato il neonato accanto ai cassonetti di via Pisanelli a. ...in Italia a marzo e nel capoluogo pugliese da circa un mese per lavorare come badante per un'...... è stata autorizzata dalla procura dei minorenni di. La donna ora ha lasciato l'ospedale ... La giovane, che aveva partorito da sola nel bagno della casa dell'che assiste, una 97enne, ha ...

Taranto: Travolge anziana su strisce e fugge, caccia al pirata Antenna Sud

Gli deve riconoscenza il suo padrone, un anziano signore di 86 anni che a San Giorgio Ionico nella via Lorenzo il Magnifico, solo in casa e intento a compiere alcuni modesti lavori di routine, ha ...Ha travolto una donna di ottant'anni con la sua moto e poi è fuggito senza soccorrere la vittima. E' caccia al motociclista "pirata" che venerdì sera a ...