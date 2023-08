Tappi attaccati | chi li ha voluti | l' ultima scomoda rivoluzione verde

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) Fa un caldo boia. Prendi una bibita gassata dal frigo, giri il tappo di plastica della bottiglietta e ti accorgi subito che qualcosa non quadra. Non si stacca. Armeggi un po', ma è attaccato che manco il mastice sui tubolari della bicicletta del nonno. Pensi: «Pazienza», sei assetato. Tracanni a canna (o dal collo o dalla gola della fiaschetta, dipende dall'espressione locale) perché uno, è solo un sorso veloce e due, poi il bicchiere devi pure lavarlo (e sei in ferie). Ma il naso cozza inevitabilmente sul tappo, devi storcere la bocca, rischi di rovesciarti liquido appiccicoso addosso. Se invece ci provi, a riempire una tazza, tanto alla fine schiaffi tutto in lavastoviglie coi piatti della cena, è uguale. Devi trovare la posizione perfetta, in equilibrio: e quel dannatissimo tappo (rosso,, blu, giallo, bianco) fa attrito contro il bordo. Va così da qualche ...