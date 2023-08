Tamberi in finale col brivido | qualificato all’ultimo tentativo C’è anche l’azzurro Fassinotti

(Di domenica 20 agosto 2023) Arriva con un gran carico di ansia l’accesso alladi martedì sera di salto in alto ai mondiali di Budapest per Gimbo, che tocca i 2.28 m solo alla terza prova facendo esplodere lo stadio. Prima di lui a metterlo in difficoltà c’era stato l’altro azzurro finito tra i 13 finalisti, Marco, che aveva superato i 2,28 già al secondo. La qualificazione diera rimasta in bilico, dopo i due errori commesso dal campione olimpico. Niente da fare invece per Stefano Sottile, che ottiene solo tre nulli a 2.25loo August 20, 2023 Leggi: Mondiali di atletica, bronzo per Antonella Palmisano nella 20 km di marcia Mondiali di atletica, Leonardo Fabbri vince la medaglia d’argento nel lancio del peso Atletica, Marcell Jacobs vola in ...

Gianmarco Tamberi in finale nel salto in alto ai Mondiali di Atletica 2023 di Budapest Olympics

