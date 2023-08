Taiwan | i caccia si alzano in volo | tensione ai massimi con la Cina

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) Il 20 agosto alcuni jet da combattimentoesi sono stati visti decollare dalle basi dell'isola, in risposta alle esercitazioni militari in corso da parte della. L'esercito cinese ha lanciato sabato esercitazioni intorno acome "severo avvertimento" su quella che ha definito collusione tra "separatisti e forze straniere": vale a dire la visita negli Stati Uniti (a San Francisco e a New York) del vicepresidenteese, William Lai. Il Partito Comunista al potere nel continente rivendica lademocratica come parte del suo territorio e afferma chenon ha diritto di condurre relazioni con l'estero. Gli F-16 di fabbricazione statunitense sono stati mostrati mentre rullavano e decollavano da una base aerea nella contea orientale di Hualien, mentre alcuni ...