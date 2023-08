(Di domenica 20 agosto 2023) Finito nella lista degli esuberi da inizio mercato, Diegonon ha ancora lasciato, ma arriva una. Il campionato è iniziato e ilha ricominciato da dove aveva lasciato. Dopo i tre gol nell’ultimo match di Serie A contro la Samp lo scorso anno, sono arrivate altre tre reti nella gara di apertura contro il Frosinone. Come lo scorso anno contro il Verona, anche quest’anno ilè andato in svantaggio al debutto in campionato. Una casualità che sta diventando abitudine, come abitudine è diventata l’assenza in campo di Diego. Il centrocampista tedesco, infatti, non è stato neanche convocato per il match di ieri allo Stirpe. Addio, arriva unaIl numero 4 delè sul mercato da diverso ...

all'Herta Berlino, le ultimespinge per tornare in Germania ed attende che si concretizzi l'accordo con l' Herta Berlino . Secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi di BerlinerKurier ...Nel ritiro di Castel di Sangro questa mattina si èla seduta di allenamento che ha visto una novità. In pratica il quarto portiere del Napoli ... Mentre a centrocampo sono stati schierati, ...Si èdomenica scorsa, sui campi di calcio del Centro Sportivo di Camporosso, la prima edizione del ... Camporosso Ernestoche ha messo a disposizione i campi e ha provveduto al servizio di ...

Svolta Demme, la scelta del Napoli cambia il futuro Spazio Napoli

È stata la settimana perfetta per il Napoli: da venerdì 11 a venerdì 18, meglio non avrebbe potuto fare. Due venerdì fa la sorprendente notizie di uno Zielinski molto vicino al desiderio di restare a ...Non convocato per la sfida di domani a Frosinone, Diego Demme è ai margini in attesa della cessione. Secondo i tedeschi di Sky Sport DE, l'Herta sta spingendo ed ha già l'accordo verbale mentre col ...