Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 19 agosto 2023

(Di domenica 20 agosto 2023) (Adnkronos) – Idell’deldi, 19. La combinazioneè: 5, 6, 18, 23, 49, 61. Numero Jolly: 22. Numero SuperStar: 82. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di. Sono stati realizzati cinque ‘5’ che vincono 36.732 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 43,5 milioni di euro. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

