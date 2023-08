Sudtirol-Spezia domenica 20 agosto 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici | convocati

Leggi su infobetting

(Di domenica 20 agosto 2023) Primo confronto in assoluto in Serie B tra; l’ultimo precedente in campionato tra le due squadre risale al 22 aprile 2012, in Serie C, con la vittoria interna per 2-1 dei liguri. La squadra oggi guidata da Massimiliano Alvini, che ha preso il posto di Leonard Semplici, è retrocessa dopo tre anni InfoBetting: Scommesse Sportive e