Stupro di gruppo a Palermo | il branco dei 7 voleva aggredire ancora

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 20 agosto 2023)di, nessuna traccia di pentimento. Anzi. Fra i responsabili della violenza sessuale ai danni di una 19enne, alcuni avevano anche pensato di punire la vittima per farle rimangiare la denuncia di. L’orrore si aggiunge all’orrore leggendo l’ordinanza del Gip diche ha portato all’arresto di sette giovani – Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Cristian Barone, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao e hanno tra i 18 e i 22 anni (sul web circolano anche le loro foto che abbiamo scelto di non pubblicare, ndr) – per l’aggressione avvenuta la notte del 7 luglio scorso in un cantiere abbandonato sulla costa del capoluogo siciliano. La spedizione punitiva L’idea di una spedizione punitiva era venuta a 2 dei 4 assalitori finiti in manette soltanto ieri, dopo che ...