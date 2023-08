Stop al pesce fresco per un mese | ecco dove

Leggi su quifinanza

(Di domenica 20 agosto 2023) Il fermo pesca applicato dal 19 agosto fino al 24 settembre costringe i pescatori a restare in porto e i consumatori a trovare alternative. Fermo pesca 2023 Loalle attività di pesca è stato stabilito tra il sud delle Marche, l’Abruzzo e il Molise. Già interrotta la pesca nei tratti da Trieste ad Ancona e da Manfredonia a Bari. E non è tutto: in aggiunta ai periodi di fermo fissati i pescherecci dovranno effettuare ulteriori giorni di fermo a seconda della zona di pesca e del tipo di risorsa pescata, come puntualizza Coldiretti Impresapesca. Fermo pesca: a cosa serve Il fermo pesca è un provvedimento che viene messo in atto ogni anno al fine di tutelare le specie marine più diffuse favorendone la riproduzione. La misura viene messa in atto a scaglioni nelle diverse aree e riguarda in particolare modo il mar Adriatico. Il fermo pesca è stato introdotto poco meno di ...