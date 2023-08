“Sto ancora tremando” Paura per il volto di Canale 5 | circondata da tre uomini in metro

(Di domenica 20 agosto 2023)per ildi5, a raccontare tutto è la diretta interessata. “Mi sento svenire e mi viene da vomitare! Ho appena sventato una violenza o non so cos’altro con 3 extracomunitari qui nella stazione di Milano gate E! Vi giuro in mezzo a mille persone che aspettavano il treno nessuno si è accorto di nulla! I secondi forse più lunghi della mia vita. Ora sono sul treno, ma vi giuro tremocome una foglia! Dopo vi racconto, perché credetemi, non ho voce ora per tutto questo.” Raccontava. >“Eccolo con la nuova fidanzata”. A Ferragosto nasce la nuova coppia vip: il cantante e lei Dopo qualche ora la confessione è andata avanti. “Sinceramentetremo e sono schifata. Non vedevo l’ora di venire qui in hotel per farmi una doccia perché mi sentivo lo sporco addosso. Sono sconvolta ...

Ma se ne scrivo uno dove faccio molti riferimenti alle mie operazioni passate,mettendo in ... altri per ragioni geografiche, perché significa stare in Italia centrale, altriper spirito di ...... alcuni progetti sono immediatamente cantierabili, altrino. Per l'anello ferroviario questa ... 'Non cia farmi portare via il sogno della chiusura dell'anello ferroviario. Da troppi anni ...... vi prego, aiutatemi, quello chepassando è una cosa talmente atroce che non riesco neppure a ... Di Alessandro non è mai stato trovato un corpo e per noi èvivo e forse anche in pericolo. ...

Vicenza, la scelta di Ornella Vezzaro: «Ho un tumore raro e voglio decidere io quando andarmene» Corriere

Elezioni presidenziali oggi in Ecuador, ancora sotto choc per l'assassinio del candidato ... tranquillo ad un snodo del traffico di droga internazionale. La sicurezza è stata al centro delle promesse ...Il messaggio della famiglia è arrivato ieri sera via social, dove è stata inondata di ricordi e amore per il proprio caro: «Tutti noi sappiamo quanto è stato grande come allenatore, ma come marito, ...