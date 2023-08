Stendardo | «L’Inter rispecchia le idee di Inzaghi! Modulo collaudato»

Leggi su inter-news

(Di domenica 20 agosto 2023)dagli studi di Rai Sport ha commentato in breve la vittoria delin casa contro il Monza per 2-0 complimentandosi con Simone Inzaghi.DI GIOCO – Guglielmoha parlato così dopo la vittoria dei nerazzurri: «ha sostituito i giocatori importanti che sono andati via in estate. Il risultato delquello che Inzaghi è riuscito a trasmettere alla squadra nel corso di questi anni. Ormai il suo è un 3-5-2 ben. Con dei meccanismi che ti permettono di esprimere un buon gioco.contro il Monza ha vinto meritatamente con la doppietta di capitan Lautaro Martinez che anche stasera dimostra di essere il migliore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...