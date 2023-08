Stato di emergenza in California per l’uragano Hilary | si temono inondazioni catastrofiche e molti morti

(Di domenica 20 agosto 2023) Si” e ”pericolo per la vita” nelle prossime ore in, secondo quanto diramato dal National Hurricane Center. Tanto che il governatore dellaGavin Newsom ha dichiarato lodiper l’arrivo, più veloce del previsto, del. Come una rara tempesta tropicale,dovrebbe colpire proprio oggi lameridionale portando con sé, forti venti con velocità da 80 a 100 chilometri orari e grandi acquazzoni. Intanto i residenti evacuano, i parchi e le spiagge chiudono e i primi soccorritori si preparano a entrare in campo. “Stiamo mobilitando tutto il governo mentre ci prepariamo e rispondiamo a ...

Proprio per questo timore il governatore Gavin Newsom, ha dichiarato lodiper gran parte del Sud della California. "Stiamo mobilitando tutto il governo mentre ci prepariamo e ...Al momento è però Luisa Gonzales la candidata che sembra raccogliere maggiore consenso nel paese è in vigore lod'ma questo non ha impedito altri attentati. 100 mila agenti saranno ...... lì è stata colpita da un veicolo diin pieno servizio. Un video postato da FriscoLive415,... è'curato sul posto e trasportato in ambulanza per quelle che riteniamo essere lesioni non ...

Le opposizioni di allora sono al governo ed è assai probabile che nel corso dell’anno si superino complessivamente i numeri degli arrivi di quello che era stato per l’Italia l’anno nero della crisi ...Nel 2023, il Canada settentrionale è stato colpito da numerosi incendi boschivi che hanno costretto migliaia di persone a lasciare le loro case, in ...