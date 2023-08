Spinazzola fischiato in Roma-Salernitana | cos’è successo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 agosto 2023) Leonardodal pubblico giallorosso in occasione di: ecco che cosa è(Inviato all’Olimpico) – Fischi per Leonardo, beccato da una parte dei tifosi per una prestazione non eccellente in. Così è stato “salutato” l’esterno al momento della sostituzione avvenuta al 64? per lasciare spazio a Zalewski.