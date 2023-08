Spider-Man | Lotus | com' è il fan film disponibile su Youtube

(Di domenica 20 agosto 2023) Il rischioso e controverso lungometraggio fan made di Gavin J. Knop sbarca gratuitamente sul Tubo dopo numerose polemiche, pronto a catturare l'attenzione dei fan dell'Uomo Ragno. Ma vale la pena dedicare due ore di tempo per-Man:? La prima volta che abbiamo sentito parlare di-Man:era il 2021, quando comparve in una campagna crowdfunding su IndieGoGo. Riuscì a conquistare velocemente l'interesse dei finanziatori di massa, raggiungendo la ragguardevole cifra di 112 mila dollari in pochi mesi e aprendo anche un'interessante questione mediatica sulla natura stessa del progetto. A due anni dal primo annuncio, il fan made movie co-scritto, diretto ed editato da Gavin J. Konop è infine approdato suin forma totalmente gratuita sul canale dello stesso ...

