Spiagge ancora non accessibili | le storie | “Passerelle fatiscenti e pericolose” “Hanno costruito bagni nuovi | ma all’ingresso solo scalini”

(Di domenica 20 agosto 2023) Assenza di pedane per consentire l’accesso al mare per le persone con disabilità motoria e sensoriale, mancanza di sedie idonee per consentire l’entrata in acqua in sicurezza, oltre a servizi igienici, docce e spogliatoi non a norma,e varie altre barriere. Sono queste le principali criticità che ilfattoquotidiano.it ha raccolto dalle testimonianze dirette in merito al problema dell’accesso al mare negato a donne e uomini con disabilità. E non mancano anche i casi positivi. Se hai segnalazioni scrivici a redazioneweb@ilfattoquotidiano.it. “Con i fondi del Pnrr nonreso accessibile la spiaggia per le persone disabili” – Drina Bavestrello conosce bene la spiaggia di Marinella di Sarzana, provincia di La Spezia, considerata da lei fino al 2019 “il fiore all’occhiello della zona in tema di inclusione età ...