(Di domenica 20 agosto 2023) Calcio, Serie B: per gli aquilotti Moro a segno due volte e Reca. Per i padroni di casa due calci di rigore

Calcio, Serie B: per gli aquilotti Moro a segno due volte e Reca. Per i padroni di casa due calci di rigore. In corso altre 3 gare: il Venezia ospita il Como, a Parma per la neopromossa Feralpisalò, la Reggiana di Nesta impegnata a Cittadella. Nel pomeriggio, a Bolzano, lo Spezia tre volte in vantaggio ma sempre ripreso dal Südtirol: Odogwu firma il pareggio.

Spezia, debutto amaro. Tre volte avanti col Sud Tirol e sempre ripreso LA NAZIONE

Al termine del pareggio in trasferta contro il Südtirol, il tecnico aquilotto Massimiliano Alvini commenta così.Bolzano, 20 agosto 2023 – Un pareggio amaro per lo Spezia a Bolzano. Tre volte avanti e sempre ripreso (anche da due rigori) il team di Alvini dal Sud Tirol. Un punto soltanto, dunque, nella prima ...