Spagna | scene da panico all' aeroporto | Ma cosa succede ad Ibiza?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 20 agosto 2023)non ha bisogno di presentazioni. Quest'anno, però, se ne parla di più del solito grazie all'attacco del ritornello di 'Italodisco' dei The Kolors. Un turista si è recato presso l'dell'isola ed ha registratooggettivamente clamorose. Gli anni passano e le mode cambiano, ma alcune località turistiche non conoscono crisi.è una di queste. Anche nel 2023, l'isola ha fatto registrare spesso sold-out. Molte persone vi si recano solo per un weekend, altri per almeno una settimana. L'isola spagnola vanta un'offerta turistica completa: nonostante la maggior parte dei visitatori la scelga per le tantissime discoteche, esplorandola in maniera approfondita ci si accorge che alcuni angoli dihanno un mare stupendo e delle vedute mozzafiato., tuttavia, non è ...