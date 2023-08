Spagna-Inghilterra | Mondiali Femminili | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 agosto 2023) Oramai ci siamo: anche idi calcio sono pronti a concludersi e lo faranno con l’atto finale di questa mattina. Alle 12 infatti laaffronta l’nella sfida valida per la finale del torneo iridato. Da un lato la vera sorpresa della rassegna contro la squadra che dopo aver dominato in Europa, punta a prendersi anche il tetto del mondo. Ecco dunque lesulle probabili formazioni e dove vedere intelevisiva il matchfinale: leFemminile – Crediti foto: FIFA Women’s World Cup FacebookLaè stata per davvero ...