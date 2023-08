Sottil | «Samardzic ha perso giorni di allenamento! È importante»

(Di domenica 20 agosto 2023)alla fine è rimasto all’Udinese saltando il suo trasferimento all’Inter. A parlarne il suo tecnico. Le sue parole dopo il 3-0 subito dalla Juventus ALLENAMENTI PERSI ? Andrea, a Dazn, ha parlato di Lazaral termine di Udinese-Juventus: «Per noi, anche lui hadiversidi allenamento, non è un alibi, ma una cosa oggettiva». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Commenta per primo Andrea, allenatore dell'Udinese , ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juve alla prima in ... Può capitare una cosa come quella di, che però è un giocatore ...... secondo posto in questa classifica dietro a Trapattoni), per quella dino. All'Udinese è mancata la qualità che si è rivista solo nella ripresa quando è entrato. SUBITO JUVE - Meno ...... Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy (57' Ferreira), Zarraga (46'), Walace, Lovric, ...Juventus (3 - 5 - 2) : Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah (46' McKennie), Miretti (...

Udinese, Sottil: 'Samardzic Vi dico come sta adesso' Calciomercato.com

Nel post gara il tecnico dei friulani, Andrea Sottil, si è espresso ai microfoni di DAZN ... Può capitare una cosa come quella di Samardzic, che però è un giocatore importante per noi e ha perso dei ...Il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla gara che i friulani hanno perso contro la Juventus ...