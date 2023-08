Sky o DAZN | dove vedere Roma-Salernitana oggi? Calendario | programma | tv e streaming

(Di domenica 20 agosto 2023)saranno protagoniste della domenica di Serie A che si disputerà, domenica 20 agosto. Alle 18.30, giallorossi e campani scenderanno in campo per la prima giornata del nuovo campionato. Il match sarà visibile in esclusiva su. Tutta la Serie A TIM è solo su: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Le due compagini sono allenate da tecnici portoghesi (José Mourinho la, Paulo Sousa i granata), ma giocano per obiettivi diversi: i padroni di casa cercheranno una qualificazione europea, mentre laproverà ad alzare l’asticella dopo la tranquilla salvezza della passata stagione. Di seguito ile ildi ...

Tutte le gare si possono seguire in diretta sia in TV sia in streaming: In chiaro su: Rai 2,e Eurosport; In streaming su: raiplay.it,Go, NOW,, Eurosport e Discovery+.La diretta streaming sarà invece garantita daGo, Now, Discovery +,e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i ...... ma siete clienti, potrete guardare la partita Bologna - Milan in diretta TV usando tranquillamente il vostro decoder o l'app SkyGo tramite ZONA( canale 214 di). Abbonati adesso a...

Come vedere le partite di calcio in Italia nel 2023. Dazn, Sky, Now, Amazon Prime Video e Tim ... Il Sole 24 ORE

Fischio d’inizio alle 20.45 all’Udinese Arena a chiusura della domenica di campionato, dirige l’arbitro Rapuano ...La gara d’esordio di questa nuova stagione tra Lecce e Lazio ha fissato il fischio d’inizio a domenica 20 agosto dalle ore 20:45. I tifosi biancocelesti che non saranno sugli spalti dello Stadio Ettor ...