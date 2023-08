Sintesi e obiettivi dell’Inter

Leggi su justcalcio

(Di domenica 20 agosto 2023) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 19/08/2023 alle 23:12 CEST L’argentino firma una doppietta per la prima vittoriaLa partita è stata tranquilla per gli interisti, che hanno controllato a piacimento Pochi avrebbero potuto immaginare un inizio così placido per l’Inter. Forse, nemmeno lo stesso Simone Inzaghi, nel migliore dei suoi sogni, Mi aspettavo che il Monza disturbasse così poco la porta locale. ELui Il Monza ha tirato solo due volte in porta, senza pericoli per Sommer. Né l’Inter ha fatto molto di più, chiudendo tre volte con i bastoni, ma Lautaro ne ha bucati due. Il primo, ad aprire le marcature, è arrivato in anticipo. Un gioco combinatorio sulla destra è stato il preludio al gol. Barella serve Dumfries con un ottimo toccoa disposizione solo dei geni, con l’esterno ...