Siccità | l’allarme del rifugio Quintino Sella | “Le scorte di acqua non sono state reintegrate | la nostra crisi diventerà quella della pianura”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) “Ladei rifugi in alta montagna diventa ladi tutti noi. L’anno scorso ero davvero convinto di non avere certezze sul futuromia vita una volta che fossi sceso da questo”. La famiglia di Alessandro Tranchero gestisce ilalpino, sul versante est del Monviso, da 48 anni. Un luogo in cui ha passato gran partesua vita. Eppure Tranchero fatica a ricordare unasimile aattuale. “Abbiamo avuto un inverno nella media, ma nella media bassa. E in alta quota non c’è stato un ripristino dell’accumulo delle, anzi. La neve è scesa tutta in tarda primavera e non so cosa succederà nei mesi futuri, perché non fa accumulo”. La ...