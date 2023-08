Si torna a scuola | il settembre il via ufficiale alle lezioni a Bolzano

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 20 agosto 2023) Vacanze estive 2023 quasi terminate per milioni di studenti italiani. I primi studenti are in classe saranno, il 5, quelli di. La campanella suonerà per la prima volta in Piemonte, Trentino e Vd’Aosta l’11. Gli studenti lombardi seguiranno il giorno successivo, 12. Il 13sitra i banchi in diverse regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto. Per gli studenti della Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna il rientro è fissato al 14. Concludono l’inizio dell’anno scolastico l’Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio, il 15. Per via dell’autonomia scolastica le singole scuole possono ...