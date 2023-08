Si getta in acqua per salvare il fratellino ma lei annega | il tragico destino di Anna

Un uomo, oggi attorno alle 11, ha così perso la vita, nonostante un passante che ha assistito alla scena si sia tuffato per cercare di salvarlo. Ma non c'è stato niente da fare. Sul posto Capitaneria, ...Il Giornale diretto da Augusto Minzolinisul fuoco della "festa dei giallorossi: "Firme multiple e nessun controlla. C'è chi ha aderito 2 o 3 volte". Sembra il bis delle primarie del Pd. ...Quest'ultimasul fuoco e dice di avere di che servire a tavola agli ospiti.

Rimini. Si getta in acqua al porto con l'auto e muore Corriere Romagna

Costretti a gettarsi in acqua a seguito di un principio di incendio a bordo del natante su cui viaggiavano nello specchio di mare davanti alla Sella del Diavolo, nel golfo di Cagliari. (ANSA) ...LIGNANO - A Lignano Sabbiadoro, a Sabbiadoro, all'altezza di via Carso, un uomo di circa 45 anni, dopo essersi immerso in acqua, per soccorrere un minore in difficoltà, ha ingerito acqua ...