Sgarbi | “Vannacci umiliato dalla dittatura della minoranza | potrà ancora scrivere e parlare?

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 20 agosto 2023) Il sottosegretario alla Cultura Vittorioè intervenuto in difesa del generale. La polemica ad alzo zero che sta cavalcando il Pd contro l’autore del libro autoprodotto “Il mondo al contrario” e contro Giovanni Donzelli è strumentale e puzza di “regime”, scrive in un post sui suoi profili social. C’è un principio da salvaguardare: “Il pensiero progressista non può autoritariamente mortificare e spegnere il pensiero conservatore”.difende il generaleSul caso del Generaleil Pd ha scatenato l’uragano contro il centrodestra.fa un ragionamento che mina alle radici la presunzione che a sinistra hanno di decidere cosa possa essere scritto e cosa no: “Nella garanzia dei diritti non ci sono gerarchie. Abbiamo visto che è riconosciuto legittimo ...