Sgarbi difende Vannacci | Legittimo esprimere le proprie idee Il generale umiliato dalla dittatura della minoranza

(Di domenica 20 agosto 2023) “Nella garanzia dei diritti non ci sono gerarchie. Abbiamo visto che è riconosciutodai vertici dell’Esercito il matrimonio di due persone dello stesso sesso. È un affare privato ma si consente che l’unione si compia in divisa. Non lo discutiamo ma, parimenti, dev’essere consentito non in divisa, ma in un libro, scrivere le, tra l’altro legate a profondi principi cristiani senza patire sanzioni. In caso contrario ,come è avvenuto, non si fa altro che confermare lee i pensieri che si intende punire”. Così lo storico e critico d’arte, sottosegretario alla Cultura, Vittorio, interviene sulle polemiche che hanno portato alla destituzione deldell’Esercito, Roberto. “Ogni posizione e ogni libertà garantita ...