Sfuma ufficialmente un obiettivo del Napoli | il suo nuovo club

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 20 agosto 2023) Era uno dei tanti obiettivi sul taccuino della dirigenza azzurra per il post Kim Min-Jae, adesso è ufficiale il passaggio al suoIl mercato delè partito dalla necessità di acquistare un giocatore in difesa che non faccia rimpiangere la stagione del coreano. Kim è stato eletto come MVP della difesa durante lo scorso campionato. Fiutando l’occasione della clausola da 50 milioni, il Bayern Monaco si è fiondato all’assalto delpagandola prontamente al. Che l’asiatico avesse lasciato dopo solo una stagione era nell’aria da molto, i tifosi si aspettavano infatti subito un grande nome che lo andasse a sostituire. Tantissimi i nomi analizzati dalla dirigenza, ma la trattative per questi giocatori sembravano assolutamente non decollare. Si è passati dal valutare giocatori di ...