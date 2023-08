Sessa Aurunca | pochi fedeli a messa | sacerdote propone un “chiesabus”

(Di domenica 20 agosto 2023) La soluzione di padre Antonio Rungi, teologo passionista, impegnato nella diocesi di, nel Casertano, per venire incontro alle necessità di tante persone che vorrebbero venire in chiesa e non possono. Un ‘’ per arginare il calo delle presenze dei. E’ la proposta di padre Antonio Rungi, teologo passionista, delegato arcivescovile

Come regalo di compleanno ha chiesto al figlio, Sovrintendente al Commissariato di, di essere ricevuto nella sede di Piazza della Prefettura per salutare il neo Questore di Caserta. E ...3 Pietro Marotta, poliziotto in pensione dal 1984, ha compiuto 100 anni nei giorni scorsi. Come regalo di compleanno ha chiesto al figlio, Sovrintendente al Commissariato di, di essere ricevuto in Questura. - continua sotto - E così è stato, il questore Andrea Grassi, insieme a funzionari e colleghi, lo ha accolto all'ingresso del Palazzo Acquaviva nella ...Caserta . Pietro Marotta, poliziotto in pensione dal 1984, ha compiuto 100 anni nei giorni scorsi. E come regalo di compleanno, ha chiesto al figlio, sovrintendente al Commissariato di, nel Casertano, di essere ricevuto in questura e salutare il neo questore di Caserta Andrea Grassi. Un desiderio che è stato esaudito. Il questore Grassi, insieme a funzionari e colleghi ...

Sessa Aurunca, sacerdote propone chiesabus per la messa 2a News

Enrico Marchesano, Agente di Custodia. Nato a Salerno il 16 gennaio 1907. Giuseppe Patrone, Agente di Custodia. Nato a Sessa Aurunca (CE) il 19 aprile 1910. Al plotone di esecuzione: “Coraggio dite a ...Pietro Marotta, poliziotto in pensione dal 1984, ha compiuto 100 anni nei giorni scorsi Come regalo di compleanno ha chiesto al figlio, Sovrintendente al Commissariato di Sessa Aurunca, di essere rice ...