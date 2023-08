Serie B 2023 2024 | risultati e classifica aggiornata | tutti i marcatori

(Di domenica 20 agosto 2023) Tutto pronto per l’inizio della. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 18 agosto, dopo la sconfitta all’ultimo secondo in finale dei playoff, i pugliesi del Bari puntano forte alla promozione diretta contro un’altra grande caduta del calcio italiano, che col tempo sta provando a rialzarsi: il match si terrà allo stadio San Nicola alle ore 20:30, per dare il calcio d’inizio a questo nuovo ed entusiasmante campionato di cadetteria. Qui di seguito,delle gare e la. LACosenza 3 Sampdoria 1 Bari 1 Cremonese 1 Catanzaro 1 Palermo 1 Spezia 1 Sudtirol 1 Pisa 0 Modena 0 Cittadella 0 Lecco 0 Venezia 0 Reggiana 0 Parma 0 Como 0 Feralpisalò 0 Ternana 0 Ascoli 0 X (ancora da ...

Inizia il campionato anche per Udinese e Juventus . Le due squadre si erano sfidate sempre alla Dacia Arena anche nell'ultima giornata della scorsa stagione. Vinse la squadra di Allegri , ma ora tutto ...LECCE - Lazio subito a caccia di punti al debutto stagionale contro il Lecce. Alla prima di campionato trasferta insidiosa per i biancocelesti. Nello scorso anno contro i salentini un punto nel doppio ...Formazioni ufficiali Udinese - Juventus, ecco le scelte di Allegri per questa prima uscita inA della stagione. Ecco chi gioca davanti Manca pochissimo alla prima partita ufficiale della stagione. La Juventus è pronta a scendere in campo alla Dacia Arena per affrontare l'Udinese, una ...

Riparte la Serie A e così i titoli storici di Rai Sport. Paola Ferrari si riprende la conduzione di 90º minuto, mentre Simona Rolandi va alla ...L’ora X è arrivata. Alle 20.30 al Tardini di Parma la FeralpiSalò diventa ufficialmente la squadra numero 144 ad aver preso parte ad un campionato di serie B ed inizia una stagione storica per il club ...