Serie A | Udinese - Juventus 0 - 3

(Di domenica 20 agosto 2023) Tutto facile per la, oggi in maglia color carbone, sul campo dell'. La squadra di Max Allegri archivia la pratica già nel primo tempo con le reti di Chiesa, Vlahovic su rigore e Rabiot.

Tre gol tutti nel primo tempo alla 1diA, come non accadeva dal 2001 - 2002: inizia alla grande il campionato della Juventus, che regola 3 - 0 l'di Sottil grazie alle reti di un super Chiesa (migliore in campo), Vlahovic su ...Alla Dacia Arena per- Juventus, primo match ufficiale della stagione bianconera, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn. Su Berardi, Kean e Vlahovic " ...

Al 7 di Allegri bastano due minuti per aprire le danze alla Dacia Arena con il gol del vantaggio: esplosione di gioia e messaggio a tutto l'ambiente bianconero ...UDINE - La Juventus ha iniziato la sua stagione in Serie A con un netto successo contro l'Udinese, vincendo per 3-0 nella partita disputata a Udine. Il match è stato caratterizzato da tre gol segnati ...