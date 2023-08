Serie A | Napoli Vince 3-1 contro il Frosinone in Rimonta | Verona Batte Empoli 1-0

Persino il diligente Lobotka sembrava in vacanza in spiaggia, giocava con leggerezza As Frosinone 19/08/2023 - campionato di calcioA / Frosinone -/ foto Antonello Sammarco/Image Sport ...... poi arriva Victor e segna's Nigerian forward Victor Osimhen celebrates after scoring the second goal during the ItalianA football match Frosinone vsat the Benito Stirpe stadium ......in campionato facendo visita all'Udinese nel match in calendario per la prima giornata della... Chi è in pole per lo scudetto " Di solito chi vince è favorito, quindi ilè favorito, poi ci ...

Cronaca Napoli - 20/08/2023 07:45 - La prima giornata di Serie A ha dato il via a una serie di emozionanti partite, che hanno regalato gol, colpi di scena e grande spettacolo.Enfant prodige al River Plate, poi quel litigio con Maradona, il flop a Napoli e il riscatto: un attaccante in cerca del sorriso ...