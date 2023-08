Serie A | l’Atalanta vince con gol di CDK | la Roma pareggia in casa

va a vincere 0 - 2 sul campo del Sassuolo con due gol negli ultimi dieci minuti della partita. Fra i protagonisti dell'incontro c'è De Ketelaere, a segno per la prima volta nel campionato ...vince 2 - 0 sul campo del Sassuolo oggi, domenica 20 agosto 2023, nel match in calendario per la prima giornata del campionato diA 2023 - 2024. I bergamaschi si impongono nel finale ...13 Trentadue presenze al Milan, una all'con gol decisivo. Charles De Ketelaere è'uomo copertina di Sassuolo -, prima giornata dellaA 2023/24, quella che si prospetta come la stagione del suo rilancio. Gli è bastato cambiare aria per ritrovarsi, per trasformare ...

Sassuolo-Atalanta, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport