Serie A | Juventus devastante | Udinese annichilita | è 0-3

(Di domenica 20 agosto 2023) DIRETTA, segui con noi la diretta LIVE del match della ‘Arena’, valida per la prima giornata del campionato diA Anche perinizia il campionato. Bianconeri contro bianconeri. I padroni di casa di Andrea Sottil vogliono iniziare la stagione nella migliore maniera possibile contro la ‘Vecchia Signora’ in casa loro. Allo stesso tempo, però, i ragazzi di Massimiliano Allegri intenderanno prendersi i tre punti. Una sfida che prometterà sicuramente spettacolo alla ‘Arena‘ (ex Dacia Arena). Federico Chiesa (Ansa Foto) Notizie.comE’ appena terminato il secondo tempo della sfida tra le due squadre. Rivivi con noi il live testuale di quello che è accaduto allo stadio friulano. DIRETTA ...

22.47 +*èì%  j5ìè4jwq Calcio,A: bene Juve, cade Lazio Lac'è, la Lazio no. I bianconeri passano a Udine con un perentorio 0 - 3, mentre la squadra di Sarri si fa rimontare a Lecce,uscendo sconfitta 2 - 1 Alla '...Labatte l'udinese per 0 - 3 grazue ai gol di Chiesa, Vlahovic e Rabiot . Bianconeri travolgenti nel primo tempo: aggressivi su ogni pallone e concreti sotto porta. I ritmi sono calati nel ...... applicata questa norma, le società dovranno necessariamente evitare di comprare stranieri in... Si ricordi magari delle parole pronunciate da Antonio Giraudo, ex amministratore della: '...

Massimo Ambrosini ha parlato della Juventus negli studi di Dazn, vedendo nei bianconeri una seria candidata per la vittoria finale del campionato di Serie A.Inconveniente lungo il tragitto verso la Dacia Arena per i bianconeri di Allegri a poche ore dalla sfida con l'Udinese ...