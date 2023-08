Selvaggi | «Torino Cagliari è la mia gara Mi piace molto Pellegri»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 agosto 2023) Franco, doppio ex nella sfida tra, ha parlato della sfida al Corriere della Sera Domanivede l’atteso esordio dei granata e il ritorno in Serie A dei sardi. Entrambe le squadre hanno superato il proprio turno di Coppa Italia, sebbene non senza fatica. A unire i due club c’è Franco, noto anche come Spadino. Doppio ex, passò dalal Toro proprio nell’estate in cui era uno dei convocati nella Nazionale di Bearzot che avrebbe vinto il Mondiale in Spagna. Ecco le sue impressioni raccolte dal Corriere della Sera. PER CHI TIFA – «Ilmi ha lanciato nel grande calcio… Fu Riva prima a volermi a tutti i costi e poi a non cedermi alla Juventus. Gigi stravedeva per me. Ma tifo anche per il Toro, ...