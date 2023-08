Sedili intelligenti per auto a guida autonoma | la rivoluzione per la sicurezza dei passeggeri

(Di domenica 20 agosto 2023) L'innovazione dellanoma non si ferma al semplice spostamento da un punto all'altro della città. La trasformazione coinvolge anche l'esperienza deie deitori a bordo , ...

progettati da Yanfeng non solo testimoniano la dedizione dell'azienda alla sicurezza dei passeggeri, ma dimostrano anche come l'innovazione possa trasformare radicalmente l'...... la DB12 Volante vanta anche ammortizzatorI adattividi nuova generazione. La vettura ...della vettura dove spiccano i pannelli in legno o fibra di carbonio sugli schienali dei...L'assetto, inoltre, prevede nuovi ammortizzatori adattivi, che garantiscono un'... comprese alcune parti degli schienali deidi pelle, con la plancia che è dominata dal grande ...

Yanfeng reinventa il sedile per chi userà veicoli autonomi Agenzia ANSA

I sedili intelligenti progettati da Yanfeng non solo testimoniano la dedizione dell’azienda alla sicurezza dei passeggeri, ma dimostrano anche come l’innovazione possa trasformare radicalmente ...Annuncio vendita Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 CV N-Tec usata del 2020 a Lurate Caccivio, Como nella sezione Auto usate di Automoto.it ...