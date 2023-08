Seconda puntata de La Ragazza e L’Ufficiale 2 | trame 20 agosto | la storia tra Seyit e Sura al capolinea?

Leggi su optimagazine

(Di domenica 20 agosto 2023)de La2, in onda stasera su Canale5. Come sempre, anche nella domenica del 20vedremo tre nuovi episodi. In questastagione, ambientata otto mesi dopo la conclusione della precedente, il rapporto tranon è più lo stesso. Oltretutto, Petro ha stretto una forte amicizia con la, e per l’ex ufficiale turco è una coltellata alle spalle dato che il suo presunto amico è il responsabile di tutti i suoi guai. Entrano in scena nuovi personaggi, come la famiglia di Murvet, una giovane turca che sarà il nuovo interesse amoroso di. Ecco le anticipazioni sui tre episodi che vedremo stasera. Si parte dal 2×04:é molto ...