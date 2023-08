Sea Watch viola le disposizioni | scatta l' ispezione a bordo

I militari della Guardia costiera di Lampedusa, assieme ai poliziotti della Squadra Mobile e della Digos della Questura di Agrigento, sono saliti a bordo della nave Aurora della ong. E' in corso un'ispezione a bordo dell'imbarcazione che, ieri, violando le direttive ricevute (gli era stato assegnato Trapani quale "porto sicuro") ha fatto rotta verso Lampedusa dove ha ...In 72, invece, sono sbarcati dalla nave Aurora della ong. Dall'isola, sabato, sono stati trasferiti in 553 con il traghetto mattutino per Porto Empedocle, in 144 con un volo Oim per Roma ...L'assetto veloce Aurora della tedesca, con 72 migranti, aveva avuto assegnato il porto di Trapani per lo sbarco. Ma voleva quello di Lampedusa e lì si è diretto. "Non avevamo scelta", scrive su Twitter. Le Ong non perdono il ...

Sea Watch rifiuta Trapani ed entra a Lampedusa. "Rimasti senza benzina". Sbarcati 72 migranti ilGiornale.it

I militari della Guardia costiera di Lampedusa, assieme ai poliziotti della Squadra Mobile e della Digos della Questura di Agrigento, sono saliti a bordo della nave Aurora della ong Sea Watch. E' in ...L'assetto veloce Aurora della tedesca Sea Watch, con 72 migranti, ha avuto assegnato il porto di Trapani per lo sbarco. Ma voleva quello di Lampedusa e vi si sta dirigendo. «Non è chiaro se Aurora ...