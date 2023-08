Tra i temi che si ripresentano ognic'e' quello del precariato: secondo i sindacati dellaanche quest'saranno oltre 200 mila i supplenti annuali ai quali sono da aggiungere quelli ...Mancano poche settimane al via del nuovoscolastico 2023/2024 che porterà diverse novità per la. Fra queste, c'è grande attesa per l'introduzione dei docenti tutor e orientatore nelle scuole. Da settembre infatti saranno ...Però ho scoperto subito che il set per un attore è lapiù importante'. Infine, come non ... Ma l'dopo fu rimessa al suo posto, dopo il restauro delle natiche, consumate a forza di tocchi ...

Scuola, anno nuovo in arrivo. Si parte con il tutor Agenzia ANSA

Inizio scuola, si parte con il docente tutor e orientatore: cosa c’è da sapere Di Mancano poche settimane al via del nuovo anno scolastico 2023/2024 che… Leggi ...Settembre si avvicina e le porte delle scuole sono pronte a riaprire. L’anno scolastico 2023/2024 porterà con sé diverse novità. Con l’arrivo di settembre iniziano ad arrivare le prime notizie a ...