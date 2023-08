Scontro auto-moto | ferito 73enne

Leggi su lortica

(Di domenica 20 agosto 2023) I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 9.19 per un incidente lungo la Strada provinciale 21 nel comune di Arezzo. Lotra un'e unaha provocato il ferimento di unciclista, di 73 anni, che è stato ricoverato in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo. Sono intervenuti: l' ambulanza della Misericordia di Arezzo e l'medica di Arezzo. Per i rilievi la Polizia Municipale di Arezzo