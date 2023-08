Scontrini pazzi | processo all' Italia sulla Cnn | Vergognose fregature ai turisti

Leggi su iltempo

(Di domenica 20 agosto 2023) Episodi che rischiano di danneggiare l'appeal dell'tra i viaggiatori stranieri. Siamo nell'estate degli "", con i tanti casi che dai social sono arrivati su giornali e tv, dal sovrapprezzo per tagliare il toast all'ultima polemica su un piatto di spaghetti all'astice pagato 126 euro in un ristorante di Siracusa. A dedicare un servizio alla vicenda è nientemeno che la Cnn che cita i due euro per tagliare a metà un panino al prosciutto sul Lago di Como e quelli per scaldare un biberon nel microonde a Ostia. "aiin", tuona il famoso network americano, "l'estate del 2023 diventerà una delle più costose della storia"na, sia per gli stranieri, sia per glini. Una serie di ...