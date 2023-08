Scontrini pazzi 2023 | le segnalazioni più assurde

(Di domenica 20 agosto 2023) Il dibattito suglinelinfiamma i social, in Italia, conche arrivano sul web e sui media, davvero. Uno dei casi più eclatanti è quello del toast diviso in due, che è diventato un tormentone, ma ci sono stati anche casi di cene finite con liti furibonde o addirittura clienti molto danarosi, felici di arrotondare pagando di più. Ecco allora l’elenco deglidi quest’anno, in continuo aggiornamento. 2 euro di sovrapprezzo per il toast tagliato a metà, a Gera Lario, Como Il caso del toast tagliato a metà in un locale di Gera Lario, in provincia di Como è il più dibattuto e il più rappresentativo dell’estate degli. Il caso risale a giugno, ma è ...

'''', scrive la Cnn citando l'Associazione dei consumatori che riferisce di un aumento del 130 per cento dei prezzi in alcune zone turistiche italiane. L'emittente parla inoltre di un ...Non è più una polemica (solo) italiana. La lunga lista di"folli" dell'estate 2023, che riportano sovrapprezzi per i più svariati servizi di ...per descrivere la situazione dei "prezzi" ...Mance estreme e. Sceicco lascia 1.800 euro di mancia. Il protagonista di questa storia è uno sceicco giunto al largo delle Cinque Terre a bordo del suo megayacht da 150 metri . Una ...

Scontrini pazzi, processo all'Italia sulla Cnn: "Vergognose fregature ai turisti" Il Tempo

L'estate del 2023 in Italia è stata contraddistinta da prezzi esorbitanti e pratiche discutibili verso i turisti, portando la CNN a parlare delle "vergognose fregature ai turisti in Italia".Ha preso di mira le vacanze in Italia, la Cnn. Il colosso televisivo mondiale dipinge il Bel Paese come la “spremi turisti” peggiore al mondo. E comincia citando i casi già apparsi sui ...