Scomparsa Kata | furiosa lite tra i genitori | momenti di alta tensione

(Di domenica 20 agosto 2023)che ha visto come protagonisti idella piccola peruviana:di altissimaDella piccola, la bambina peruvianadall’ex hotel ‘Astor‘ di Firenze lo scorso 10 giugno, non si hanno ancora notizie. Sparita completamente nel nulla. Anche se delle novità arrivano dalla città toscana, ma che riguardano idella piccola. Si è trattato di un altro gravissimo episodio. Unache ha visto protagonisti la madre ed il padre della bambina. Tanto è vero che è stato necessario l’intervento della polizia. Le forze dell’ordine hanno cercato di placare gli animi e di riportare alla calma la situazione già difficile di ...

Ecco le immagini della compravendita degli alloggi: i filmati erano nei telefonini dello zio della bimba e del "capo" dei peruviani, Carlos. La difesa: "E' la prova che anche loro hanno pagato per ...Improvviso litigio fra i genitori di, la bambinaa Firenze il 10 giugno. Mentre la polizia era già intervenuta per calmare gli animi tra Miguel Angel Chicclo Romero e Kathrina Alvarez, l'uomo in un gesto di disperazione ha ...commenta Improvviso litigio fra i genitori di, la bambinaa Firenze il 10 giugno . Mentre la polizia era già intervenuta per calmare gli animi tra Miguel Angel Chicclo Romero e Kathrina Alvarez, l'uomo in un gesto di disperazione ...

Kata, lite tra i genitori della bimba scomparsa a Firenze: il padre portato in ospedale, dimesso poco dopo TGCOM

Ieri sera intervento della polizia a Rifredi per un’accesa lite tra i genitori di Kata, la bambina scomparsa da oltre due mesi da un albergo occupato in Via Maragliano. La mamma avrebbe tenuto il ...Kata, le ultime notizie sulla lite tra i genitori e il ricovero del padre: cosa è successo e a che punto sono le indagini sul rapimento.