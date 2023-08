Scivola e cade in dirupo in Molise | morta turista di 32 anni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTragedia oggi pomeriggio vicino il ponte tibetano a Roccamandolfi in provincia di Isernia. Unadi Nocera inferiore (Salerno) di 32ha perso la vita dopo essereta in un sentiero adiacente il ponte tibetano, in una zona molto impervia. Immediato l’allarme e l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, attivato dalla Centrale operativa del 118 per un intervento tecnico sanitario di emergenza. L’allerta è giunta intorno alle 14 di oggi allorquando la giovane di Nocera Inferiore è primata lungo un sentiero vicino il ponte e poi precipitata in una scarpata molto ripida in mezzo alla fitta vegetazione. Diverse le squadre del Soccorso Alpino arrivate in zona insieme alla postazione territoriale del 118 di Bojano. L’individuazione della donna è stata ...