Schuurs torna di moda per l’Inter | tentativo in un caso – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 20 agosto 2023) Prosegue la ricerca di un difensore in casa Inter.diil nome didel Torino, che – come riporta il Corriere dello Sport – sarebbe l’alternativa percorribile indi non riuscita dell’operazione per Pavard. RITORNO DI FIAMMA – Il nome didiper. Il difensore del Torino entra infatti nella lista delle alternative per la difesa nerazzurra, mentre proseguono le trattative per Benjamin Pavard del Bayern Monaco. Un modo da parte della società di cautelarsi e di cercare di faciltare le trattative con i bavaresi per il difensore francese. Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...