Schlein | “Raggiunte le 300mila firme sul salario minimo Loro fanno favori a chi evade | noi chiediamo progressività fiscale”

(Di domenica 20 agosto 2023) Trecentomilaper il. È l’obiettivo raggiunto, momentaneamente, dalla raccolta lanciata dalle opposizioni. Lo ha annunciato la segretaria del Pd Ellyrilanciando: “È ora di fare la guerra ai contratti pirata”. Sul“il governo cerca di prendere tempo perché non ha risposte e proposte”, ha rimarcato sostenendo che nell’incontro della scorsa settimana “lo abbiamo messo in difficoltà”. La segretaria dem ha rilanciato la battaglia contro il lavoro povero, perché “per il Pd lavoro e povero non possono stare nella stessa frase”. Se l’esecutivo, incalza, vuole “limitare i contratti a termine, noi ci siamo… solo che li hanno aumentati i contratti a termine, con il decreto del Primo maggio, il decreto Precarietà”. Quindi si è scagliata contro il governo ...

Nell'incontro della scorsa settimana, ha continuato, "abbiamo messo in difficoltà il governo che cerca di prendere tempo perché non ha risposte e non ha proposte". La segretaria dem rilancia ...... è stato salutato con soddisfazione il traguardo delle 300mila firmeper chiedere una ... Il momento decisivo della "fase - due" della segreteriaè la festa dell'unità nazionale, in ...Nell'incontro della scorsa settimana, ha continuato, "abbiamo messo in difficoltà il governo che cerca di prendere tempo perché non ha risposte e non ha proposte". La segretaria dem rilancia ...

Schlein: “Sul salario minimo raggiunte 300 mila firme” la Repubblica

«Abbiamo raggiunto le 300 mila firme per il salario minimo». Lo ha annunciato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein alle festa dell'Unità di Castiglione del Lago (Perugia). «Dobbiamo ...Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento Durata annuale (senza rinnovo automatico) Un pop-up ti avvertirà che hai ...