SCateno De Luca ruba voti al Pd con l' aiuto di Emiliano?

...di, il Movimento 5 Stelle si accorda proprio con lui a sostegno del candidato sindaco di Trapani Francesco Brillante. Ancora tre giorni ed ecco la nuova portavoce del partito di De. Il ...Di contro, il gruppo che fa riferimento a Cateno Deè destinato a saltare, non avendo più il ...non l'ha presa bene, ma non si dispera più di tanto: 'All'Ars salta uno dei nostri gruppi (l'...Un nome da segnare è quello del sindaco di Taormina, Cateno De, in arte. Alle Europee vuole rafforzare il suo progetto politico, Sud chiama Nord. L'idea è il "matrimonio di interessi" ...

(S)Cateno De Luca ruba voti al Pd con l'aiuto di Emiliano ilGiornale.it

Sardegna (dove De Luca ha fatto un salto nelle scorse settimane), Calabria, Puglia e Campania. Tutto qua No, il progetto di ‘Scateno’ punta a conquistare anche il Nord. La sua possibile candidatura ...C’è chi è andato con Cateno De Luca, chi sotto le bandiere dei Fratelli d’Italia. Storia della rivoluzione grillina mai partita, nonostante le premesse e i ...