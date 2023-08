Sassuolo | Carnevali | “La Juventus ha le sue problematiche | ma per Berardi è troppo tardi”

(Di domenica 20 agosto 2023) “Allahanno le loro, con grande rispetto, anzi abbiamo ottimi rapporti, ma per noi è. C’erano i tempi necessari per la trattativa, ma oggi una società di Serie A è una grande azienda, deve programmare e non può perdere pezzi pregiati a fine sessione. Già oggi il mercato con le partite in corso non è una cosa buona, va rivisto”. Lo ha detto l’amministratore delegato del, Giovanni, rispondendo a Dazn a una domanda sue sulla trattativa con la. SportFace.

